Савченко обратилась к Путину за помощью

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину о содействии в обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом она заявила в понедельник, 14 мая, передает «Гордон».

После заседания Шевченковского районного суда Киева Савченко сказала, что не считает себя кандидатом на обмен удерживаемыми лицами, но обращается к Путину с просьбой о содействии.

«Вы видите, что процесс обмена стоит с тех пор, как Служба безопасности Украины начала воевать с волонтерами, с "Офицерским корпусом" [Владимира] Рубана, которые помогали и у которых были контакты… Обмены заполитизировались и встали в ступор», — сказала она.

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Савченко назвала «злым роком судьбы» тот факт, что Рубана, который, как и она сама, подозревается в подготовке теракта в Киеве и покушении на жизнь высших государственных лиц страны, представители ДНР внесли в списки для обмена удерживаемыми лицами с Киевом.

«Но я считаю, что это один из элементов, который действительно может разблокировать обмен. Если за него будут действительно давать наших спецназовцев, если за него будут отдавать тех людей, которых мы не можем забрать уже четыре года, это будет хорошо. Что касается меня, я не думаю, что я являюсь кандидатом на обмен, но в принципе я обратилась к [президенту России Владимиру] Путину, скажем так, с обращением, с тем, чтобы в конце концов разблокировать и процесс обмена между Украиной и Россией, и процесс обмена между оккупированными территориями и Украиной. Надеюсь, что в минском процессе, который сейчас, как стоячая вода, дойдут до какого-то решения», — считает депутат Рады.

12 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что представители ДНР внесли Рубана в списки для обмена удерживаемыми лицами. «Владимира Рубана заявила к обмену донецкая сторона, включила в список тех, в обмене кого они заинтересованы. Это говорит о том, для кого он действительно является ценным», — сказал он.

Рубан и Савченко были задержаны Службой безопасности Украины в марте текущего года. Их обвинили в подготовке убийства ряда представителей власти, включая президента Петра Порошенко, а также подготовке теракта в центре Киева.

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