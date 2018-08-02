На Украине завершили расследование дела Савченко

На Украине завершено следствие по делу депутата Верховной Рады Надежды Савченко и руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Об этом в четверг, 2 августа, заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко, передает «Интерфакс».

«Мы в ходе этого следствия получили все необходимые доказательства, которые подтверждают ведущую версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы путем использования оружия, которое было предоставлено злоумышленниками Савченко и Рубану», — сообщил он.

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Следующий этап — ознакомление защиты с материалами дела, подчеркнул Луценко. «После завершения этой процедуры дело будет направлено в суд. Обращая внимание на количество полученных доказательств, считаю, что еще в этом году суд должен начаться и войти в активную фазу. Когда он может вынести окончательное решение, комментировать не буду, так как судебный процесс является исключительной компетенцией судей, которые будут назначены», — отметил украинский генпрокурор.

Луценко также заявил, что подсудимые и их адвокаты используют все судебные процессы «как трибуну для своего отбеливания и для антигосударственных клеветнических заявлений». «То, что происходило в ходе досудебного расследования со стороны Савченко, Рубана и их защиты, наводит меня на мысль, что и следующий процесс будет использован для дискредитации украинского государства», — поведал он.

Служба безопасности Украины задержала Надежду Савченко в середине марта, ее подозревают в подготовке террористического акта в центре Киева и убийства ряда представителей украинской власти, включая президента Петра Порошенко. Генпрокуратура Украины представила видео, где Савченко обсуждает государственный переворот на Украине с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, который также был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

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