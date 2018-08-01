Савченко пожаловалась Трампу на Россию

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Киеве, написала письмо американскому президенту Дональду Трампу, в котором попросила помощи в освобождении осужденных в России украинских граждан. Фотографию письма она выложила в своем аккаунте в Facebook.

«Прошу сделать все возможное для возвращения украинских политзаключенных домой, к своим семьям», — сказано в письме. Савченко отметила, что только президент США может противостоять российскому лидеру на международной арене. Она отметила, что российская сторона не предприняла никаких шагов для освобождения осужденных украинцев, которые «теряют здоровье и могут потерять жизнь в тюрьмах».

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Савченко также пожаловалась и на главу украинского государства. «Петр Порошенко — самый коррумпированный президент в истории такой перспективной страны с сильным народом, как Украина», — добавила она. По ее словам, украинский лидер использует власть исключительно для самообогащения. Савченко отметила, что только сила общественного мнения побудила президента Украины наградить ее высшей наградой и присвоить звание Героя Украины. Однако дальнейшая деятельность стала мешать украинским властям, из-за чего она оказалась за решеткой уже на родине, считает она.

13 июня Савченко написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором она также попросила его освободить заключенных украинцев. К письму прилагался список с 66 именами.

Служба безопасности Украины задержала Надежду Савченко в середине марта, ее подозревают в подготовке террористического акта в центре Киева и убийства ряда представителей украинской власти, включая президента Петра Порошенко. Летом 2014 года Савченко обвинили в пособничестве в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В 2016 году российский суд приговорил ее к 22 годам лишения свободы, но через два месяца Савченко обменяли на двух граждан России Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных на Украине за участие в боевых действиях на стороне непризнанных республик.

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