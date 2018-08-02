На Украине показали арсенал Савченко для государственного переворота

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о завершении досудебного следствия по делу о сорванных террористических актах в центре Киева, в подготовке которых подозревается группа лиц во главе с народным депутатом Надеждой Савченко и руководителем центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном.

По словам первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова, подозреваемые готовили государственный переворот, для чего вооружились автоматами, минометами, гранатометами и боеприпасами к ним, оружие было получено ими от представителей самопровозглашенных республик Донбасса. Все изъятое оружие было представлено на брифинге спецслужбы.

В СБУ заявили, что группа Савченко и Рубана планировала, в частности, обстрелять центральную часть Киева и правительственный квартал, в том числе здание Верховной Рады. «Экспертиза показала, что в район поражения могли попасть почти 70 тысяч граждан, на этой территории находятся детские сады, школы, медицинские учреждения», — сказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Подозреваемые изучают материалы уголовного дела, после этого оно будет направлено в суд.

Савченко и Рубан задержаны и арестованы в марте этого года. Савченко — действующий депутат Верховной Рады и бывшая военнослужащая Вооруженных сил Украины, в 2016-м была осуждена в России по обвинению в убийстве двух российских журналистов, но спустя два месяца после вынесения приговора ее помиловали и обменяли на двух осужденных на Украине россиян.

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