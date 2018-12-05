Надежда Савченко обвинила СБУ в шантаже и начала сухую голодовку

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая сейчас находится в СИЗО по обвинению в подготовке государственного переворота, пожаловалась на давление со стороны следователей Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится в записи на ее странице в Facebook, опубликованной в среду, 5 декабря.

Согласно сообщению, СБУ шантажирует депутата, требуя ознакомления с материалами дела адвокатов в обмен на возможность видеться с родственниками и открыть счет в банке для регистрации кандидатуры на пост президента Украины. «В связи с этим Надежда Савченко как политический заключенный объявляет сухую голодовку до момента обеспечения прав и свобод согласно Конституции Украины и действующему законодательству», — говорится в записи.

7 ноября стало известно о том, что депутат Савченко хочет участвовать в президентских выборах. Ее сестра пояснила, что средства на избирательную кампанию они будут собирать за счет «Общественно-политической платформы» Савченко.

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В августе СБУ завершила досудебное следствие по делу Савченко и руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Сообщалось, что подозреваемые изучали материалы уголовного дела, после этого его собирались направить в суд.

Депутат Верховной Рады была задержана СБУ в марте по подозрению в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству высших должностных лиц, в том числе президента Украины Петра Порошенко. Спустя месяц суд арестовал ее на два месяца без права внесения залога, а затем неоднократно продлевал арест.

В 2016 году Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы в России по обвинению в причастности к убийству российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Через два месяца, по просьбе родственников, ее помиловал президент России Владимир Путин, и она вернулась на Украину.

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