В Киеве нашли организатора терактов по делу Савченко

Следствие установило личность организатора планировавшихся терактов в Киеве и попытки захвата государственной власти, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос телеканалу «112 Украина». По этому делу в качестве подозреваемых проходят депутат Надежда Савченко и руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

По словам Матиоса, прокуратура не может предъявить обвинения подозреваемому в организации теракта, так как у следствия недостаточно доказательств. В предполагаемых преступлениях должны были быть задействованы 30 человек.

«Мы установили того, кто занимался этой организацией. Мы локализовали. Я не хочу [называть его имя, — прим. «Ленты.ру»]», — объяснил главный военный прокурор.

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Служба безопасности Украины задержала Савченко и Рубана в середине марта, их подозревают в подготовке террористического акта в центре Киева и убийства ряда представителей украинской власти, включая президента Петра Порошенко.

Генпрокуратура Украины представила видео, где Савченко обсуждает государственный переворот на Украине с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, который также был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия. 2 августа завершилось следствие по делу Савченко и Рубана, все доказательства о причастности подозреваемых были собраны.

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