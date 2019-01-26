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Сидящая в украинской тюрьме Надежда Савченко пойдет в президенты

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Надежда Савченко

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находящаяся в СИЗО по подозрению в организации госпереворота, выдвинута кандидатом на пост президента страны. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Кандидатуру депутата выдвинула ее партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».«Все документы в ЦИК готовы, нам осталось оплатить взнос. Мы ждем ответа от банка об открытии счета», — сказала сестра осужденной, глава партии Вера Савченко.

Она пояснила, что деньги на участие Надежды в выборах собрали члены партии, а также неравнодушные люди. Некоторые из них живут за границей, в том числе в США.

Последнее судебное заседание по делу депутата прошло 21 января. Киевский апелляционный суд перенес на 5 февраля рассмотрение жалобы защиты на решение суда о продлении ей срока задержания до 18 февраля.

5 декабря прошлого года Савченко заявила, что на нее оказывается давление следователей, и объявила сухую голодовку. В частности, она сообщала, что предметом шантажа со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) является возможность открыть счет в банке для регистрации на выборах президента. О своих политических амбициях она заявила в ноябре.

Савченко была задержана в середине марта. Ей вменяют подготовку теракта в центре Киева и покушений на представителей украинской власти, в том числе на президента Петра Порошенко. В качестве доказательств СБУ предоставила видео, на котором депутат обсуждает госпереворот с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Ранее его также обвинили в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

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