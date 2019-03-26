Надежда Савченко призвала украинцев голосовать за новых политиков

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находящаяся в СИЗО по подозрению в организации государственного переворота, обратилась к жителям страны с посланием на своей странице в Facebook.

«Чтобы не быть крепостным, который на собственных похоронах и поминках ест [продукцию] Roshen (кондитерская корпорация, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко — прим. «Ленты.ру») из рук своего палача, 31 марта вставайте, идите на избирательные участки и не отдавайте ни одного голоса за старых политиков, которые уже 27 лет при власти!» — написала депутат, призвав защищать свой голос «на Майдане, на вече, в народном восстании», если придется.

По ее словам, действующая власть угрожает выживанию нации. Савченко напомнила, как Порошенко в августе 2018 года извинился за невыполненное обещание за часы прекратить войну в Донбассе, данное сразу после его избрания в 2014 году. В 2015 году с заявлением о том, что вооруженный конфликт в Донбассе будет исчерпан в течение 14 дней в случае соблюдения минских соглашений, Порошенко выступал на телеканале France 24.

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«Петра опять понесло! На этот раз он уже пообещал вернуть Крым после выборов», — написала Савченко.

Депутат указала, что обещания мира вылились в «пятилетнюю войну с Россией (Украина считает Москву ответственной за войну в Донбассе — прим. «Ленты.ру»), обнищание и вымирание украинского народа», а для «власти и привластных подхалимов» боевые действия переросли «в зарабатывание на войне и обогащение на крови украинцев». «Страшно представить, во что нам обойдется очередное бессмысленное обещание Порошенко на выборах 2019 года», — подытожила она.

Одним из главных предвыборных обещаний Порошенко является возвращение Крыма под юрисдикцию Киева. Так, 18 марта он заявлял, что намерен добиться этого «без торгов и договоренностей», а позже уточнял, что собирается добиться этой цели «политико-дипломатическим путем», то есть с помощью усиления санкционного давления со стороны Украины и стран Запада на Россию.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Согласно результатам опросов украинских социологов, Порошенко борется за выход во второй тур голосования, который будет проведен 21 апреля, с бывшим премьер-министром страны и лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Лидером симпатий украинцев является шоумен Владимир Зеленский.

Надежда Савченко находится в СИЗО по обвинению в подготовке государственного переворота и организации покушений на влиятельных украинских политиков, в том числе на Порошенко. Она планировала принять участие в выборах через доверенное лицо, однако ей отказали в регистрации из-за проблем с документами.

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