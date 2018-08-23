Порошенко извинился за обещание быстро закончить войну в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко принес извинения гражданам страны за собственное обещание закончить вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях за считаные часы. Об этом в четверг, 23 августа, сообщает «Гордон».

«Более четырех лет назад я заявил, что антитеррористическая операция будет длиться часы, а не месяцы. И теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны, не важна и образность этого заявления. Люди восприняли ее как возможность завершить войну очень и очень быстро. И я жалею, что породил завышенные ожидания, и искренне прошу прощения, что подал надежду, которая не сбылась», — сказал украинский лидер.

«Прискорбно, что дал обещание, которое не выполнил. И прошу за это прощения. Это для меня — очень серьезный урок осторожного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям. Страна нуждается в честном разговоре, и я из этого сделал выводы. И с самого начала надо было нацелить всех на длительную борьбу за то, чтобы освободить каждый клочок украинской земли», — добавил он.

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Порошенко указал, что в Киеве события в Донбассе воспринимались как «мятеж сепаратистов». «Да, искусственный, организованный Москвой, ею профинансированный и вооруженный из "росвоенторга", но все-таки мятеж. И только со временем стало понятно, что это никакой не мятеж, а полномасштабная российско-украинская война. И мы собрали в кулак все имеющиеся ресурсы, за считаные недели освободили от боевиков огромную часть Донбасса, десятки городов, сел, поселков. Это произошло потому что АТО реально приблизилась тогда к победному финалу», — заявил президент Украины.

«Но Россия в августе [2014 года] вторглась на территорию Украины уже регулярными подразделениями. А это в корне изменило военно-стратегическое положение. И все наши расчеты по ресурсам, времени, интенсивности операции были разрушены», — посетовал Порошенко.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Кремле отрицают наличие на востоке Украины регулярных подразделений российских Вооруженных сил.

Петр Порошенко был избран президентом Украины 25 мая 2014 года. Уже на следующий день он заявил, что антитеррористическая операция в Донбассе «не может и не должна продолжаться месяцами, она должна проходить за часы».

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