Порошенко раскрыл схему возвращения Крыма Украине

Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать возвращение Крыма под юрисдикцию Киева приоритетной задачей в случае переизбрания. Свою программу по достижению этой цели он представил в эфире телеканала ICTV, запись которого доступна на YouTube.

Претендующий на переизбрание на второй срок украинский лидер сказал, что его план включает три пункта: расширение санкционного компонента против России из-за «оккупации» Крыма, «азовский пакет» санкций против России для немедленной «деоккупации» Керченского пролива и Азовского моря и восстановления свободы судоходства в этом регионе, а также координация усилий относительно судебных процессов, в том числе в ООН против РФ в связи с нарушением Москвой ряда конвенций ООН.

Подобные шаги, уверен Порошенко, приведут к тому, что России придется принимать позицию международного сообщества. «Потому что плата за невыполнение решений ООН для России будет расти. Я уверен, что это приведет к освобождению Крыма политико-дипломатическим путем», — пояснил президент Украины.

17 марта Порошенко дал обещание, что на полуострове в ближайшем времени будет восстановлен украинский суверенитет. «Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов (первый тур выборов главы государства запланирован на 31 марта, второй намечен на 21 апреля — прим. «Ленты.ру») (...) Мы освободим Крым», — сказал украинский лидер.

Крым был включен в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, равно как и подавляющее большинство стран-членов ООН, российского суверенитета над полуостровом не признает и считает его временно оккупированной территорией.

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