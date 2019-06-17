Украинцев предостерегли от чрезмерной поддержки Зеленского

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что слишком крупная пропрезидентская фракция в парламенте может привести к установлению автократии. Свое мнение он выразил в эфире телеканала «Прямой» (запись доступна на YouTube).

«Я считаю, что однопартийная система со средоточием власти в одних руках — и президентской, и парламентской, и правительства — может создать такие условия, в которых станут возможны действия без учета интересов всего украинского народа», — заявил политик.

Кравчук отметил, что сосредоточение всех ветвей власти в руках одной партии приведет к установлению в стране автократии. Политик убежден, что правительство должна формировать коалиция минимум из двух политических сил, а в парламенте необходима сильная оппозиция.

Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

Согласно данным исследования центра «Социс», в парламент могут войти несколько партий. Первое место занимает партия действующего президента Владимира Зеленского с рейтингом 42,6 процента, партию бывшего главы государства Петра Порошенко готовы поддержать 7,9 процента опрошенных. Третьей идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, о симпатиях к которой заявили 7,7 процента респондентов. Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер и не попадают в парламент. Статистическая погрешность исследования не превышает 1,6 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



