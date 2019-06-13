ОБСЕ не нашла улучшений в Донбассе за время президентства Зеленского

Гуманитарная ситуация в Донбассе за время президентства Владимира Зеленского не улучшилась. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Его слова приводит УНИАН.

Лайчак рассказал, что во время предыдущего визита на Украину в январе он предложил комплекс мер по укреплению доверия Киеву в Донбассе. Среди этих мер — ремонт моста в Станице Луганской, обеспечение защиты гражданской инфраструктуры, обмен заложниками, открытие дополнительных пунктов въезда и выезда, решение потенциальных экологических проблем, улучшение качества медицинских услуг и восстановление железнодорожного сообщения через линию соприкосновения.

«К сожалению, для людей с обеих сторон линии соприкосновения мало что изменилось с момента моего визита в январе», — сказал Лайчак.

Он добавил, что собирается предложить новым властям Украины объединить усилия ради решения гуманитарных проблем жителей Донбасса и выяснить, как можно добиться этой цели. «Улучшение ужасной гуманитарной ситуации и условий жизни людей, особенно на востоке Украины, занимают приоритетное место в нашей повестке дня», — отметил председатель ОБСЕ.

Окончание войны в Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского. 5 июня состоялось первое после его победы заседание трехсторонней контактной группы. В ходе встречи бывший президент Украины и официальный представитель страны в ТКГ по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов региона. Предшественник Зеленского на президентском посту Петр Порошенко счел это предательством национальных интересов страны.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, прошедшем 21 апреля, с результатом 73,23 процента. Его соперник Петр Порошенко набрал более 24 процентов голосов. 20 мая в здании Верховной Рады состоялась инаугурация Зеленского.

В апреле 2014 года после смены центральной власти Украина начала силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы страны из состава Операции объединенных сил (ООС), пришедшей на смену антитеррористической операции (АТО) под контролем Службы безопасности Украины.

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