Команда Порошенко решила отказаться от критики Зеленского

В избирательном штабе партии «Европейская солидарность» (ранее «Блок Петра Порошенко», БПП — прим. «Ленты.ру») бывшего президента Украины Петра Порошенко решили публично не критиковать действующего главу государства Владимира Зеленского и лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука. Об этом «Украинской правде» рассказал источник в штабе политической силы.

«Мы оказались заложниками наших сторонников. Мы не можем критиковать Зеленского, потому что электорат этого не воспринимает. Если мы начнем его грубо "макать", это может обернуться потерей доверия части избирателей», — объяснил штабист.

По его словам, партия постоянно работает с фокус-группами и ее основной электорат желает, чтобы бывший украинский лидер «подставлял новому президенту плечо в трудную минуту».

В своей предвыборной агитации партия хочет донести до избирателей, что идет в парламент для того, чтобы бороться за вступление в ЕС и НАТО и «не дать свернуть в сторону России». Главными достижениями Порошенко на президентском посту, на которые будут напирать политтехнологи, в партии считают безвизовый режим с ЕС, принятие закона об исключительности украинского языка и создание отдельной украинской православной церкви.

Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. Согласно данным исследования центра «Социс», «Европейскую солидарность» готовы поддержать 7,9 процента опрошенных.

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