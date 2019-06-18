Бывший СССР
 
Последние новости
Арестованы 15 участников конфликта в Чемодановке
Появилось видео нападения на директора Фонда кино
Названы десять лучших смартфонов
В России предложили сажать в тюрьму за приставания на улице
Скрытая камера в женской примерочной магазина одежды разъярила покупательницу
Футболист сборной Украины допустил переезд в Россию
На Москву обрушатся грозы 
Покончивший с собой бывший глава Свердловской железной дороги оставил записку
Телеведущая встретила саму себя в эфире и удивилась увиденному
Новости партнеров

Команда Порошенко решила отказаться от критики Зеленского

Перейти в «Мою Ленту»

В избирательном штабе партии «Европейская солидарность» (ранее «Блок Петра Порошенко», БПП — прим. «Ленты.ру») бывшего президента Украины Петра Порошенко решили публично не критиковать действующего главу государства Владимира Зеленского и лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука. Об этом «Украинской правде» рассказал источник в штабе политической силы.

«Мы оказались заложниками наших сторонников. Мы не можем критиковать Зеленского, потому что электорат этого не воспринимает. Если мы начнем его грубо "макать", это может обернуться потерей доверия части избирателей», — объяснил штабист.

По его словам, партия постоянно работает с фокус-группами и ее основной электорат желает, чтобы бывший украинский лидер «подставлял новому президенту плечо в трудную минуту».

В своей предвыборной агитации партия хочет донести до избирателей, что идет в парламент для того, чтобы бороться за вступление в ЕС и НАТО и «не дать свернуть в сторону России». Главными достижениями Порошенко на президентском посту, на которые будут напирать политтехнологи, в партии считают безвизовый режим с ЕС, принятие закона об исключительности украинского языка и создание отдельной украинской православной церкви.

Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. Согласно данным исследования центра «Социс», «Европейскую солидарность» готовы поддержать 7,9 процента опрошенных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Як Порошенко готується до виборів в Раду. Ротація команди та іноземні консультанти
Украинский премьер отправил Порошенко и Тимошенко в прошлое
Порошенко пообещал сделать Зеленского успешным
Партия Порошенко стала одним из лидеров парламентской гонки на Украине
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:20Сегодня

Цена стабильности

Китай строит Казахстан на свои деньги. Что он потребует взамен?
09:57Сегодня

Зеленский открестился от связей с олигархами

09:41Сегодня

Команда Порошенко сочла украинского премьера изменником

20:3817 июня

Посла России в Армении отчитали за встречу с противником Пашиняна

Бывший СССР00:0323 мая

Незабытое старое

Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
08:29Сегодня

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

08:07Сегодня

Украинский посол обвинил лояльных к России немецких политиков в предательстве

21:2417 июня

Зеленский указал на ошибку Макрона

Бывший СССР00:02 5 июня
Лагерь турок-месхетинцев

«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»

30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
02:32Сегодня

Зеленский захотел ужесточить антироссийские санкции

12:1717 июня

Новые власти Молдавии договорятся с Евросоюзом о соседстве

00:53Сегодня

Саакашвили рассказал о смерти украинских солдат из-за коррупции

Россия
«Я не предполагала, что сын может так кричать»
Вову Лыткина спасет операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
«Дешевле новых родить»
Почему жизнь, здоровье и свобода россиян стоят так мало
Россияне массово заговорили об обязанности отслужить в армии
Работы по уточнению границ Дагестана и Чечни перенесли
В Москве избили директора Фонда кино
В Госдуме озаботились проблемой ручек на ЕГЭ
Все материалы
Мир
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
Перехват бомбардировщика США у границ России показали на видео
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Названо занятие Бутиной в американской тюрьме
Китай нашел решение иранского ядерного вопроса
Вашингтон отправит тысячу военных на Ближний Восток из-за Ирана
Гуайдо обвинили в воровстве венесуэльских денег для заказа киллеров
Все материалы
Бывший СССР
Цена стабильности
Китай строит Казахстан на свои деньги. Что он потребует взамен?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский открестился от связей с олигархами
Команда Порошенко сочла украинского премьера изменником
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Украинский посол обвинил лояльных к России немецких политиков в предательстве
Зеленский указал на ошибку Макрона
Все материалы
Экономика
Торг неуместен
Легкие деньги на хайпе и трендах: россияне рассказывают, как нажиться на чужих эмоциях
Лондонский суд отобрал у Калви российский банк
Россия окончательно разочаровалась в госдолге США
Назван главный способ сокращения курения
Козак изучил информацию о росте цен на бензин
Кудрин назвал главный позор России
«Китайские свиньи» оставили европейский банк без дохода
Все материалы
Силовые структуры
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Арестованы 15 участников конфликта в Чемодановке
Разыскиваемый за махинации верующий россиянин решил обокрасть храм после молитвы
Зампредставитель МВД России в Китае стал жертвой таксиста
Российский косметолог изуродовала 19 клиенток и села на пять лет
Все материалы
Наука и техника
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Взрывной характер
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации. Ее уничтожит вспышка на Солнце
F-35 увеличат дальность
Названы десять лучших смартфонов
Воздушный бой на сверхзвуке Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео
Названа причина исчезновения древнейшего мегаполиса
Все материалы
Спорт
«Не отпустишь мой палец — останешься без глаза!»
Боксер против садиста: этот бой опередил эпоху смешанных единоборств на 30 лет
«Манчестер Юнайтед» попытается удержать Погба деньгами
Футболист сборной Украины допустил переезд в Россию
Выбран главный злодей из мира спорта
Американский хоккеист вспомнил выступления в российской «дыре»
Глава UFC допустил проведение боя Джастина Бибера и Тома Круза
Лайес Абдуллаева«Над нами издевались, как над рабами»
Африканские спортсмены покидают родину ради лучшей жизни. И жалеют об этом
Все материалы
Культура
Бордели и модели
Этот знаменитый фотограф снимал парижских проституток и звезд высокой моды
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
МадоннаГлавная музыка месяца
Бытовые радости, природные катаклизмы и все еще великая Мадонна
У «Голодных игр» появится приквел
«Я твой демон — твоя любимая тема»
 
У лидера Megadeth обнаружили рак горла
Появилось видео нападения на директора Фонда кино
Все материалы
Интернет и СМИ
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Американка осудила методы соблазнения мужчин и была осмеяна в сети
Кассир «Пятерочки» с татуировкой на лице удивил пользователей сети
Эксперты раскрыли секрет успеха в Tinder
Бастрыкина попросили проверить дела задержанных по аналогии с Голуновым
Все материалы
Ценности
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
В Литве вновь обиделись на adidas из-за символики СССР
Скрытая камера в женской примерочной магазина одежды разъярила покупательницу
Водитель уснул за рулем на оживленном шоссе и попал на видео
«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото со ставшим матерью отцом
Все материалы
Путешествия
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Партнерский материал
Язык до Лондона доведет
За границей сложно без знания английского. Как быстро его подтянуть
Мощная турбулентность опрокинула тележку с кипятком на туристов
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 временно отстранили от полетов
Пассажир веселился на круизном лайнере всю ночь напролет и утонул в бассейне
Своим путем
Фотограф отправился на Северный Кавказ и показал его сердце и душу
Все материалы
Из жизни
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Овцы перекрыли дорогу ради спасения раненого собрата
Крокодил напал на женщину на глазах у ребенка
Мужчина прогулялся по пляжу босиком и подцепил опасную инфекцию
Мальчик с мачете защитил дом от трех грабителей
Все материалы
Автомобили для Бэтмена
Семь вариантов Бэтмобиля и одна машина для Джокера
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Land Rover нашел в России Discovery с пробегом 1 000 000 километров
Названы все цены на Renault Arkana
Российский Mitsubishi Outlander получит семиместную версию
Все материалы
Дом
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
«А из нашего окна боль и пустота видна»
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Ставшего бомжом Шуру обвинили в краже мебели
Найдена самая тесная квартира Москвы
Все материалы