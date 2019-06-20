Партия Вакарчука оценила сотрудничество с Зеленским

Партия «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука допускает возможность сотрудничества с партией «Слуга народа» президента Владимира Зеленского в новом созыве Верховной Рады. Об этом сообщает «Радио Свобода».

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«Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, которая готова реализовывать программу, которая соответствует "Голосу". Поэтому да, действительно, теоретически — вполне возможно», — заявил зампредседателя партии Ярослав Юрчишин.

Однако он считает, что на практике к разговорам о формировании коалиции можно будет перейти лишь после выборов в Верховную Раду, когда «станет понятно, какое будет формироваться большинство, какие задачи оно перед собой ставит».

Юрчишин отдельно подчеркнул, что речь может идти только о формировании коалиции в парламенте, но не об объединении политических сил.

«Если анализировать программу партии "Слуга народа", то и "выжимка", которая сейчас доступна, в принципе, в подавляющем большинстве соответствует положениям партии "Голос"», — подытожил Юрчишин.

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Ранее лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о возможном объединении «Слуги народа» с «Голосом». По его словам, вопрос заключается не в том, «с кем объединяться», а «зачем». «Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то теоретически объединение возможно», — сказал он.

16 мая Святослав Вакарчук объявил о своем намерении участвовать в выборах в Верховную Раду во главе созданной им партии «Голос». По словам Вакарчука, цель его партии — «уничтожить старую политику и создавать политику новую».

По данным последнего опроса социологической группы «Рейтинг», его партия занимает третье по популярности место — ее готовы поддержать более 8 процентов украинцев. «Слуга народа» Зеленского остается лидером парламентской гонки, партию поддерживают 47 процентов избирателей.

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