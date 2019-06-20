Названо число поддерживающих Зеленского украинцев

Более половины украинцев поддерживают первые действия Владимира Зеленского на посту президента. Таковы данные опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко и Центром «Социальный мониторинг», сообщает «Украинская правда».
Примерно 54 процента опрошенных заявили, что одобряют политику главы государства. 35 процентов считают, что еще рано давать оценки, а четыре процента затруднились ответить.
Не одобряют работу Зеленского лишь восемь процентов опрошенных.
Более 30 процентов респондентов считают, что новый президент сможет изменить ситуацию в стране к лучшему, а 15 процентов уверены, что ему не удастся провести необходимые реформы. Основной причиной, которая может помешать Зеленскому провести необходимы реформы, украинцы считают противодействие со стороны старых политиков. В поддержку этой точки зрения высказались 37 процентов опрошенных.
В качестве основных проблем президентства Зеленского граждане назвали нехватку опыта (21 процент), зависимость от олигархов (12 процентов) и беспринципное окружение (восемь процентов).
Среди основных рисков также лидирует усиление роли олигархов (14 процентов), попадание в зависимость от России и обострение конфликта в Донбассе (по восемь процентов).
Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, прошедшем 21 апреля, с результатом 73,23 процента. Его соперник Петр Порошенко набрал более 24 процентов голосов. 20 мая в здании Верховной Рады состоялась инаугурация Зеленского.