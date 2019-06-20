Путин назвал трагедией президентство Зеленского

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал подход к решению политических вопросов его украинского коллеги Владимира Зеленского. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

«Он талантливый человек, я помню его выступления на КВН в Москве, это было смешно. Но то, что мы сейчас видели, — не смешно. Это не комедия, это трагедия», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что раз Зеленский оказался на этом месте, необходимо решать проблемы. В частности, уточнил президент РФ, следует сконцентрировать усилия на урегулировании ситуации в Донбассе.

Ранее Владимир Путин заявил, что обсудил бы с победителем президентских выборов на Украине минские соглашения. Между тем позже Зеленский заявил, что его общение с российским лидером могло бы начаться с фразы: «Донбасс и Крым — это Украина». В Кремле ответили, что полуостров уже нет необходимости обсуждать.

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