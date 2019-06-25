Тимошенко назвала условие поддержки Зеленского

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV пообещала поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и помогать ему до тех пор, пока он себя не скомпрометирует своими действиями. Видеозапись доступна на YouTube.

Тимошенко добавила, что готова рассказать украинскому лидеру «то, что он возможно не знает, так как опыта у него нет». Политик подчеркнула, что это необходимо для того, чтобы граждане Украины «не утратили шанс наконец-то жить в стране, в которой для людей жить возможно».

Ранее Тимошенко посоветовала Зеленскому создать в Верховной Раде широкую коалицию. Она уточнила, что если украинский лидер не прислушается к ее совету, и «Слуга народа», посчитав себя самодостаточной силой, не станет формировать коалицию, «Батькивщина» не уйдет в оппозицию, а будет делать все возможное, чтобы помочь новому президенту.

10 июня Тимошенко сообщила, что ее команда готова к формированию коалиции с партией сторонников Зеленского «Слуга народа» в новом созыве Верховной Рады. «Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым президентом, с другими продемократическими европейскими силами», — заявила политик.

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