Тимошенко дала Зеленскому совет

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому создать в Верховной Раде широкую коалицию. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, это необходимо сделать независимо от того, как много мест в парламенте получит президентская партия «Слуга народа». Широкая коалиция, считает Тимошенко, нужна для того, чтобы возродить Украину, а для этой цели потребуются все политические силы, «которые исповедуют проевропейский выбор Украины, которые исповедуют патриотизм, которые служат Украине».

Она уточнила, что если Зеленский не прислушается к ее совету, и «Слуга народа», посчитав себя самодостаточной силой, не станет формировать коалицию, «Батькивщина» не уйдет в оппозицию. Экс-премьер пообещала, что ее партия будет делать все возможное, чтобы помочь новому президенту.

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Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. Они были назначены после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая. Окончательный список кандидатов будет опубликован ЦИК до 25 июня.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному социологической группой «Рейтинг», партию Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы поддержать 47 процентов избирателей, что обеспечит ей более 130 мест в парламенте. Партия Юлии Тимошенко занимает четвертое место по популярности — за нее готовы голосовать чуть более семи процентов избирателей, что обеспечивает «Батькивщине» около 20 мест в Раде.

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