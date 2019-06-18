ЦИК объяснил низкую явку на выборах в Раду подработкой украинцев за границей

Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что явка на предстоящих досрочных выборах в Верховную Раду может быть меньше, чем на президентских выборах. Об этом она сказала в интервью изданию «Би-би-си Украина».

По ее словам, явка может быть «проблемной» из-за двух факторов. В первую очередь из-за того, что голосование пройдет в период отпусков, «когда человек может очень просто изменить свое место голосования». Однако более существенным фактором она считает то, что выборы приходятся на «период, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу».

При этом, отмечает она, голосование за границей сопряжено с «определенными трудностями», объясняя это тем, что возможности консульских учреждений в этом плане ограничены. Несмотря на опасения низкой явки, Слипачук заявила, что ЦИК не будет принимать каких-либо дополнительных мер для привлечения избирателей на участки, объясняя это тем, что «времени мало».

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Ранее 18 июня Слипачук сообщала, что Конституционный суд Украины (КСУ), который рассматривает вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, не сможет остановить предвыборную кампанию. По ее словам, процесс подготовки к выборам идет и не может быть остановлен.

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. Они были назначены после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая. Регистрация кандидатов на выборах проходит до 20 июня, окончательный список кандидатов будет опубликован ЦИК до 25 июня.

Согласно последнему социологическому опросу, проведенному центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, по партийный спискам в Раду проходят пять партий: поддерживающая президента партия «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука, «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Европейская солидарность» Петра Порошенко (ранее — «Блок Петра Порошенко») и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос».

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