На Украине рассказали о неостановимых выборах в Раду

Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук считает, что Конституционный суд Украины (КСУ), который рассматривает вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, не сможет остановить предвыборную кампанию. Такое заявление она сделала в интервью изданию «Би-би-си Украина».

По ее словам, в полномочия суда входит лишь задача определить конституционность президентского указа и «ничего больше». Слипачук заверила, что процесс подготовки к выборам идет и не может быть остановлен. Однако, добавила она, это ставит ЦИК в «очень сложную ситуацию».

Слипачук затруднилась ответить на вопрос журналистов о том, что будет делать ЦИК в случае, если КСУ признает указ незаконным, однако отметила, что такое решение означает, что «нет такого указа». «А значит — я не имею никаких законных оснований тратить государственные средства», — отметила она, добавив, что до принятия какого-либо решения необходимо понять мотивы суда.

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Иск о незаконности роспуска Верховной Рады был отклонен Верховным судом Украины 27 мая и передан на рассмотрение в КСУ. Представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявлял, что президент подчинится решению суда по данному вопросу, каким бы оно ни было. Он объяснил эту позицию тем, что команда главы государства готова к любому возможному исходу. При этом позже сам Зеленский заявил, что рассчитывает на то, что суд встанет на его сторону, а о другом варианте развития событий он «даже не думает».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о досрочном роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая, на следующий день был опубликован соответствующий указ. Выборы в Раду назначены на 21 июля. Как уточнял ЦИК, избирательный процесс начинается автоматически после вступления указа в силу и не может быть остановлен даже по решению суда.

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