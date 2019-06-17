Зеленский порассуждал об исходе суда по делу о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в законности своего указа о роспуске Верховной Рады. Об этом он заявил во время своего визита в Париж. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Глава государства считает, что Конституционный суд (КС), который в данный момент рассматривает вопрос о соответствии этого указа Основному закону Украины, встанет на его сторону. «Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет. Даже не думаю, что будет другое решение», — заявил он.

Также Зеленский отметил, что не хочет оказывать влияния на решение суда, однако посетовал на то, что рассмотрение дела затягивается.

Иск о незаконности роспуска Верховной Рады был отклонен Верховным судом Украины 27 мая и передан на рассмотрение в КС. Представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявлял, что президент подчинится решению суда по данному вопросу, каким бы оно ни было. Он объяснил эту позицию тем, что команда главы государства готова к любому возможному исходу.

Президент Украины Зеленский объявил о досрочном роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая, на следующий день был опубликован соответствующий указ. Выборы в Раду назначены на 21 июля. Как уточнял ЦИК, избирательный процесс начинается автоматически после вступления указа в силу и не может быть остановлен даже по решению суда.

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