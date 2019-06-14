Парубий передал суду доказательства незаконности указа Зеленского

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд Украины (КСУ), рассматривающий иск о законности роспуска парламента президентом Владимиром Зеленским, доказательства неконституционности соответствующего указа главы государства. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Я передал как председатель Верховной Рады в Конституционный суд несколько важных документов. Один из них — это документ численности двух фракций, которые входили в состав [парламентской] коалиции», — сказал он.

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Также Парубий передал судьям все заявления депутатов о выходе из коалиции. По его словам, они подтверждают, что на момент выхода из коалиции фракции «Народного фронта» она все еще насчитывала в своем составе более 226 депутатов, так как включала в себя, помимо фракций двух партий, множество внефракционных парламентариев.

Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады сразу после церемонии инаугурации, состоявшейся 20 мая. Иск о незаконности этого решения был отклонен Верховным судом Украины 27 мая и передан на рассмотрение в КСУ. Основанием для иска стало сделанное 17 мая заявление Парубия о развале парламентской коалиции и назначение 30-дневного периода для создания новой коалиции. В течение этого времени президент, по словам спикера Рады, не имеет права распускать парламент.

По мнению сторонников Зеленского, правящей коалиции на Украине нет с 2016 года. Однако официально о прекращении ее существования не объявлялось.

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