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Зеленский решил не давить на судей

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Владимир Зеленский

Конституционный суд Украины (КСУ) рассматривает вопрос о законности решения украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Текстовую трансляцию заседания ведет издание Страна.ua.

Выступая перед судьями, Зеленский призвал их принять справедливое решение, «за которое не будет стыдно перед народом и нашими детьми». По его мнению, заявление депутатов Верховной Рады о незаконности роспуска парламента является их попыткой «еще на несколько месяцев держаться за свои кресла».

После этих заявлений Зеленский покинул здание суда. По его словам он сделал это, чтобы его противники не смогли обвинить его в давлении на судей или оспорить решение суда из-за того, что оно было принято под давлением.

У здания суда еще до приезда Зеленского началась акция протеста несогласных с его решением граждан. Выступающие считают, что президент Украины должен защищать Конституцию, а не подстраивать ее под себя. Полиция и национальная гвардия стянуты к месту проведения акции, однако они не вмешиваются в ее ход.

Ранее Зеленский пообещал, что впервые за 28 лет истории независимой Украины президент страны появится на заседании Конституционного суда. «Именно так будет, а не наоборот — когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет. Обязательно буду», — сказал он в опубликованном в Facebook видеообращении.

Иск о незаконности роспуска Верховной Рады был отклонен Верховным судом Украины 27 мая и передан на рассмотрение в КСУ. Представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявлял, что президент подчинится решению суда по данному вопросу, каким бы оно не было. Он объяснил эту позицию тем, что команда главы государства готова к любому возможному исходу.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о досрочном роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая, на следующий день был опубликован соответствующий указ. Выборы в Раду назначены на 21 июля. Как уточнял ЦИК, избирательный процесс начинается автоматически после вступления указа в силу и не может быть остановлен даже по решению суда.

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