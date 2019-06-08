Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».

Украинский лидер заявил, что решение распустить парламент было правильным. По его словам, депутаты подтвердили это постановлениями, принятыми в последние дни. Президент высказал недовольство тем, что Верховная Рада отказалась рассматривать законы об ответственности за незаконное обогащение и об импичменте главы государства, которые он внес на рассмотрение.

«Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, а остаетесь собой: продолжаете прогуливать и кнопкодавить. <...> Уровень вашей поддержки был 4 процента, но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — сказал Зеленский.

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7 июня в администрации президента Украины рассказали, что разрабатывают план на случай признания указа о роспуске Верховной Рады неконституционным. Конституционный суд страны назначил срочное рассмотрение дела о законности досрочного роспуска парламента на 11 июня.

Зеленский объявил о досрочном роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая, на следующий день был опубликован соответствующий указ. Выборы в Раду назначены на 21 июля. Как уточнял ЦИК, избирательный процесс начинается автоматически после вступления указа в силу и не может быть остановлен даже по решению суда.

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