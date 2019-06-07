Команда Зеленского подготовилась к суду по делу о роспуске Рады

В Администрации президента Владимира Зеленского разрабатывают план на случай признания указа о роспуске Верховной Рады неконституционным. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1». Запись доступна на YouTube.

«Мы будем нарабатывать и другие варианты. Они укладываются в тактику и стратегию представления нашей позиции в суде», — сказал он.

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Стефанчук также заявил, что команда Зеленского назначила Федора Вениславского из Харьковской юридической академии Ярослава Мудрого своим представителем в Конституционном суде — ожидается, что он поможет обосновать юридическую чистоту и конституционную правоту данного указа. Команда президента уверена, что суд встанет на ее сторону, однако не исключает и другие варианты.

«Нам кажется, судом не может быть признан неконституционным указ, который практически является копией указа Петра Порошенко (о роспуске Рады от 25 августа 2014 года — прим. «Ленты.ру»). Безусловно, может произойти все», — заявил Стефанчук.

Ранее Конституционный суд Украины назначил срочное рассмотрение дела о законности досрочного роспуска Верховной Рады на 11 июня.

27 мая Верховный суд Украины отклонил иск о незаконности роспуска Верховной Рады. В заключении было указано, что подобные вопросы относятся к юрисдикции КС.

Представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявлял, что президент подчинится решению Конституционного суда по данному вопросу. При этом он отметил, что команда главы государства готова к любому возможному исходу.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о досрочном роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая, на следующий день был опубликован соответствующий указ. Выборы в Раду назначены на 21 июля. Как уточнял ЦИК, избирательный процесс начинается автоматически после вступления указа в силу и не может быть остановлен даже по решению суда.

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