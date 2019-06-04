Суд Украины срочно рассмотрит дело о законности роспуска Рады

Конституционный суд (КС) Украины назначил срочное рассмотрение дела о законности досрочного роспуска Верховной Рады на 11 июня. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Отмечается, что Большая палата суда на заседании решила, что дело будет рассматриваться безотлагательно и в устном режиме. Конституционное производство признано неотложным. Часть процесса планируется провести публично.

Производство было открыто по обращению 62 парламентариев.

27 мая Верховный Суд Украины отклонил иск о незаконности роспуска Верховной Рады. В заключении было указано, что подобные вопросы относятся к юрисдикции КС.

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Представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявлял, что президент подчинится решению Конституционного суда по данному вопросу. При этом он отметил, что команда главы государства готова к любому возможному исходу.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о досрочном роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая, на следующий день был опубликован соответствующий указ. Выборы в Раду назначены на 21 июля. Как уточнял ЦИК, избирательный процесс начинается автоматически после вступления указа в силу и не может быть остановлен даже по решению суда.

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