Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении

Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Документ касался наказания за незаконное обогащение. За его включение в повестку проголосовали 205 депутатов, минимально необходимое число голосов — 226. Также парламентарии отказались рассматривать альтернативный законопроект против коррупционеров.

Законопроект Зеленского предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности за незаконное завладение активами, превышающими 900 тысяч гривен (более 33 тысяч долларов), или 500 прожиточных минимумов. Президент Украины заявлял, что в случае, если документ не примут, это станет еще одним «доказательством нетрудоспособности» Верховной Рады.

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4 июня парламент отказался рассматривать законопроект Зеленского об импичменте. Одновременно с ним был внесен аналогичный документ, составленный в партии бывшего президента страны «Блок Петра Порошенко», его судьба пока неизвестна.

Ранее, в мае, Рада не включила в повестку два законопроекта Зеленского. Один из них касался процедуры государственных закупок во время выборов, второй предусматривал изменение существующей смешанной системы на пропорциональную по открытым спискам. В команде президента Украины заявили, что на совещании с лидерами парламентских фракций, прошедшем накануне, депутаты поддержали готовящиеся реформы.

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