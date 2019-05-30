Партия Порошенко отказалась поддержать отставку правительства

Фракция «Блока Петра Порошенко» (БПП) выступит против отставки премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом сообщил журналистам народный депутат Вадим Денисенко, передает «Интерфакс-Украина».

«Почти единогласно было принято решение, чтобы не поддерживать голосование за отставку правительства», — сказал он и подчеркнул, что роспуск кабмина на фоне досрочных выборов в Верховную Раду может привести к полному хаосу.

Рассмотрение отставки Гройсмана, которая повлечет за собой отставку всего правительства Украины, пройдет в парламенте 30 мая. 29 мая комитет по вопросам правовой политики и правосудия согласовал его заявление об увольнении.

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Гройсман подал в отставку 20 мая и заявил, что планирует остаться в политике и участвовать в выборах в Верховную Раду. При этом ранее в мае он говорил, что хотел бы остаться на своем посту после вступления нового президента Владимира Зеленского в должность и сотрудничать с ним.

Во время своей инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и призвал правительство подать в отставку.

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