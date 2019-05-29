Сторонники Зеленского и Порошенко внесли в Раду законы об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте главы государства. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Президент Зеленский сегодня передал в Верховную Раду проект закона об особой процедуре — устранении президента с поста, импичменте», — заявил представитель президента в украинском парламенте Руслан Стефанчук.

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Издание отмечает, что на сайте Верховной Рады законопроект Зеленского не значится. Там зарегистрирован только проект закона «О специальной временной следственной комиссии Верховной Рады по проведению расследования совершения президентом государственной измены или иного преступления», который внес депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

«Слышал, что сторонники Зеленского обижаются, что прошлая власть постоянно критикует "слугу народа" и не хочет вести конструктивный диалог. Ну вот смотрите, не критикую и конструктивно вношу законопроект, который обещал внести Зеленский», — написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

Отдельного закона об импичменте президента на Украине нет, однако в статье 111 Конституции страны говорится, что президент может быть снят со своего поста Верховной Радой в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Зеленский заявлял о необходимости скорейшего принятия такого закона.

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