Зеленский внесет в Раду закон о борьбе с незаконным обогащением

В ближайшее время на рассмотрение депутатов Верховной рады будет подан законопроект о назначении ответственности за незаконное обогащение, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обсуждения реформ в стране с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает «Интерфакс».
Украинский лидер отметил, что если Рада не примет разработанный его командой документ, то «это будет еще одним доказательством того, что это — нетрудоспособный парламент». По словам Зеленского, законопроект станет важным инструментом для привлечения коррупционеров к ответственности.
Ранее представитель главы Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что одним из приоритетов Зеленского является законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Отмечалось, что украинский лидер не верит в эффективность работы Верховной Рады восьмого созыва.
В марте стало известно, что МВФ планирует пересмотреть программу кредитования Украины и, вероятно, отказать ей в очередном транше, из-за отмены статьи уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение. Конституционный суд Украины в феврале постановил, что статья нарушает презумпцию невиновности, обязывая подозреваемого предоставлять доказательства законности своих источников дохода.