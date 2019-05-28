Зеленский внесет в Раду закон о борьбе с незаконным обогащением

В ближайшее время на рассмотрение депутатов Верховной рады будет подан законопроект о назначении ответственности за незаконное обогащение, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обсуждения реформ в стране с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает «Интерфакс».

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Украинский лидер отметил, что если Рада не примет разработанный его командой документ, то «это будет еще одним доказательством того, что это — нетрудоспособный парламент». По словам Зеленского, законопроект станет важным инструментом для привлечения коррупционеров к ответственности.

Ранее представитель главы Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что одним из приоритетов Зеленского является законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Отмечалось, что украинский лидер не верит в эффективность работы Верховной Рады восьмого созыва.

В марте стало известно, что МВФ планирует пересмотреть программу кредитования Украины и, вероятно, отказать ей в очередном транше, из-за отмены статьи уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение. Конституционный суд Украины в феврале постановил, что статья нарушает презумпцию невиновности, обязывая подозреваемого предоставлять доказательства законности своих источников дохода.

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