Прошлое главы администрации Зеленского возмутило украинцев

Общественный люстрационный комитет Украины возмутился назначением руководителем администрации президента Андрея Богдана. Об этом сказано в Facebook-странице организации.

В сообщении указано, что Богдан занимал пост заместителя министра кабинета министров Украины — правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики — при главе государства Викторе Януковиче. Организация обратилась с иском к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

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Согласно закону «Об очищении власти», принятому в 2014 году, работавшие во время президентства Януковича чиновники не могут занимать государственные должности.

Богдан осуществлял юридическое сопровождение предвыборной кампании Зеленского.

23 мая министерство юстиции начало проверку соблюдения закона о люстрации по факту назначения Богдана главой администрации Зеленского. В случае невыполнения требований закона окончательное решение должно быть принято судом.

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