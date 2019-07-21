На Украине начались выборы в Верховную Раду

На Украине началось голосование по избранию депутатов в Верховную Раду. Об этом сообщает ТАСС.

Участки открылись в 8:00 по местному времени (совпадает с московским) в воскресенье, 21 июля. Отдать голос за кандидатов украинцы смогут до 20:00.

Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу в 199 округах. По этой системе выборы проходят в последний раз. Согласно новому избирательному кодексу, следующие выборы в Раду пройдут по открытым партийным спискам.

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Досрочные выборы в Верховную Раду были назначены после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая. В выборах принимают участие 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных избирательных округах.

В списках избирателей зарегистрированы 34 миллиона граждан Украины, в голосовании не смогут принять участия около трех миллионов жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей и несколько миллионов украинцев, проживающих на территории России.

По данным опроса, проведенным центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований, лидерство принадлежит партии главы государства «Слуга народа» (42,5 процента), на втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» (15,1 процента). Предварительно в Раду также проходят партия «Европейская солидарность» (8,1 процента) и «Батькивщина» (7,6 процента).

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