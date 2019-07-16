На Украине не нашли доказательств вмешательства в выборы со стороны России

Служба безопасности Украины (СБУ) не нашла доказательств, что Россия пыталась вмешаться в парламентские выборы на Украине. Об этом сообщает «Украинская правда».

«По состоянию на сейчас нет. Но мы очень хорошо готовились, и если такие атаки и будут, мы сможем противостоять», — заявил глава ведомства Иван Баканов.

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Ранее министерство иностранных дел Украины обвинило Венгрию во вмешательстве во внутреннюю политику страны перед выборами в Верховную Раду. Обеспокоенность Киева вызвала недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем общества венгерской культуры Закарпатья, депутатом Рады Василием Брензовичем в Будапеште. Кроме того, украинские власти недовольны фактом визитов официальных лиц Венгрии в Закарпатскую область, а также открытой поддержкой некоторых кандидатов в депутаты парламента Украины.

В преддверии президентских выборов, которые прошли весной, СБУ сообщала о том, что в социальных сетях накануне выборов активизировались российские спецслужбы, которые пытаются манипулировать электоральными настроениями.

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