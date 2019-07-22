Надежду Савченко на выборах поддержали 8 украинцев

За депутата Верховной Рады Надежду Савченко, которая пыталась переизбраться в парламент по одномандатному округу в Донецкой области, проголосовали лишь восемь человек. Об этом сообщает «Громадське ТВ».

Победителем на округе Савченко стал самовыдвиженец Александр Ковалев, который шел на выборы под лозунгом «Вернемся к спокойным временам 70-80-х». Для победы ему хватило 220 голосов. За кандидатов от партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Слуга народа» проголосовали 50 и 21 человек соответственно.

Савченко заявила, что не будет оспаривать результаты выборов. Тем не менее выборы она назвала «грязными и отвратительными». «Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки. Когда ее не предоставляют, люди начинают поддаваться на подкуп. Здесь были и запугивания, и подкуп», — рассказала она.

Партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» не собрала нужную сумму для уплаты взноса, необходимого для допуска на выборы, но выдвинула семь кандидатов в мажоритарных округах. Сама Савченко пыталась избраться по одномандатному округу в Донецкой области.

Во время избирательной кампании она пыталась поехать с агитацией на контролируемые самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) территории, объясняя это тем, что из 2600 избирателей, зарегистрированных в ее округе, только 500 проживают на подконтрольной Киеву территории. Однако спецслужбы не выдали ей необходимое для поездки разрешение.

21 июля на Украине прошли досрочные парламентские выборы. По итогам обработки 46 процентов бюллетеней партия президента Украины Владимира Зеленского сохраняет лидерство, набирая 42,35 процента голосов. Также в парламент по этим данным проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

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