Савченко решила избраться в Раду от Донбасса

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко приняла решение баллотироваться в следующий созыв парламента по одномандатному округу в Донецкой области. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Вместе с ней на выборы пойдет и ее сестра Вера. Избирательный округ Веры Савченко также находится в Донецкой области (Авдеевка и Ясиноватский район).

Партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» не собрала нужную сумму для уплаты взноса, необходимого для допуска на выборы, но выдвинула семь кандидатов в мажоритарных округах.

Материалы по теме Надежды нет Почему герой Украины Савченко стала врагом государства

16 апреля Савченко и главу организации «Офицерский корпус», участника переговоров по освобождению пленных в Донбассе Владимира Рубана освободили из-под стражи по решению суда. Они были арестованы весной 2018 года по обвинению в подготовке государственного переворота. Следствие считает Рубана сообщником депутата, ему вменяют организацию покушения на бывшего президента Украины Петра Порошенко и незаконное хранение оружия.

В день их освобождения генпрокурор Юрий Луценко заявил, что снятие меры пресечения не означает снятие обвинений с Рубана и Савченко и его ведомство считает доказательства их вины достаточными.

В 2016 году украинская летчица Надежда Савченко была приговорена российским судом к 22 годам тюрьмы за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае того же года ее помиловал президент России Владимир Путин. После возвращения на Украину Савченко занялась политикой и стала депутатом Верховной Рады.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!