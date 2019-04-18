Савченко рассказала о своих политических предпочтениях

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу «Наш» рассказала, за кого будет голосовать во втором туре президентских выборов на Украине.

По словам Савченко, украинцы будут выбирать между «злом прошлого» и «решением будущего». «Я не буду выбирать зло прошлого. Я выбираю зеленую кнопку», — заявила она, намекнув таким образом на лидера президентской гонки Владимира Зеленского.

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Савченко также сравнила происходящее с событиями на фронте и отметила, что «у солдат нет права воздержаться» от выбора. «Не может человек иметь выбор "не знаю" — или да, или нет», — заключила депутат.

Ранее Савченко заявила о намерении принять участие в парламентских выборах на Украине осенью 2019 года. Она рассказала об этом после того, как ее и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана освободили из-под стражи. За день до этого Броварский городской районный суд Киева принял решение не продлевать им меру пресечения.

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