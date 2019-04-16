Савченко собралась бороться за власть на Украине

Депутат Верховной рады Надежда Савченко собирается принять участие в парламентских выборах, которые пройдут на Украине осенью 2019 года. Об этих планах в эфире телеканала «112 Украина» рассказала заместитель председателя партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Татьяна Проторченко.

По ее словам, депутат уже поработала над своей политической программой, когда собиралась баллотироваться в президенты. «Если все эти шаги уже сделаны — это значит, что мы будем участвовать осенью в парламентских выборах. И мы надеемся на хороший результат», — отметила представитель партии.

На свое участие в парламентских выборах уже косвенно намекалаи сама Надежда Савченко, когда сказала, что ее партия поможет заменить «старье» в украинском парламенте.

Это заявление было сделано Савченко 16 апреля после того, как ее и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана освободили из-под стражи. За день до этого Броварский городской районный суд Киева принял решение не продлевать им меру пресечения.

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Савченко и Рубан были задержаны в середине марта 2018-го. Их обвиняли в подготовке теракта в центре Киева и покушении на представителей украинской власти, в том числе на президента Петра Порошенко. В качестве доказательств Служба безопасности Украины (СБУ) предоставила видео, на котором Савченко и Рубан обсуждали госпереворот.

«Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» была сформирована на основе партии НАСТУП. На прошедшем в апреле 2017 года съезде партии были приняты решения о назначении внефракционного депутата Савченко лидером партии и изменении ее названия.

В январе 2019 года платформа Надежды Савченко предприняла попытку зарегистрировать своего председателя в качестве кандидата на пост президента Украины. В феврале ЦИК отказал Савченко в регистрации, поскольку ее партии не удалось собрать залог в размере 2,5 миллиона гривен.

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