Генпрокурор Украины пообещал Савченко дальнейшие преследования

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко напомнил, что освобождение депутата Верховной Рады Надежды Савченко из-под стражи не означает снятие с нее обвинений. Об этом он сообщил в Facebook.

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«ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и [Владимира] Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия так называемой "ДНР" (самопровозглашенной Донецкой народной республики — прим. «Ленты.ру») для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным», — написал он, отметив, что решение отпустить Савченко из-под стражи находилось исключительно в компетенции суда.

В то же время генпрокурор заявил, что резонансные судебные решения, когда подозреваемые в совершении тяжких преступлений избегают ареста, заставляют его признать, что судебная система Украины «тяжело больна».

Ранее 16 апреля Савченко и глава организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан были освобождены из-под стражи Броварским городским районным судом Киева. За день до этого суд принял решение не продлевать им меру пресечения.

Савченко задержали в середине марта 2018-го. Ей вменяют подготовку теракта в центре Киева и покушений на представителей украинской власти, в том числе на президента Петра Порошенко. В качестве доказательств СБУ предоставила видео, на котором депутат обсуждает госпереворот с Рубаном, которого также обвинили в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

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