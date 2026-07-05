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09:47, 5 июля 2026Россия

Пропавшую с матерью пятилетнюю девочку нашли бездыханной в Красноярском крае

Пропавшую с матерью пятилетнюю девочку нашли бездыханной в Ачинске
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Telegram-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»

Пропавшую с матерью 27 июня пятилетнюю девочку нашли бездыханной в городе Ачинск Красноярского края. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке Следственного комитета (СК) России.

Уточняется, что ее нашли на железнодорожной насыпи. «Продолжаются поисковые мероприятия с привлечением сил волонтеров и сотрудников полиции, направленные на установление местонахождения матери погибшего ребенка», — рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что жительница Ачинска с пятилетней дочерью ушли из дома и исчезли. Они пропали 27 июня.

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