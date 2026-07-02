Россиянка с пятилетней дочерью ушли из дома и исчезли

Жительница Ачинска с пятилетней дочерью ушли из дома и исчезли

Жительница Ачинска Красноярского края с пятилетней дочерью ушли из дома и исчезли. Об этом стало известно порталу Ngs24.ru.

Россиянка с ребенком пропали 27 июня. Супруг рассказал сотрудникам полиции, что женщина не в первый раз сбегает.

Спустя пару дней на кадрах одной из камер уличного наблюдения в районе улиц Калинина и Норильская в Красноярске правоохранители зафиксировали разыскиваемую. Она шла одна, без ребенка. Это была последняя информация о пропавших.

Волонтеры, привлеченные к поискам, отметили, что семья считается благополучной. Никаких конфликтов перед исчезновением между мужем и женой не было.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге 17-летняя девушка пропала по пути на работу. Волонтеры допустили, что она могла поймать попутку и скрыться или же начала бродяжничать. У родственников нет версий, куда она могла направиться.