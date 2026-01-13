Реклама

Россия
08:52, 13 января 2026Россия

17-летняя россиянка пропала по пути на работу

В Екатеринбурге 17-летняя девушка пропала по пути на работу
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге 17-летняя девушка пропала по пути на работу. Об этом стало известно порталу E1.ru.

По данным российского издания, юную горожанку ищут больше суток. Ее телефон недоступен.

В поисковом отряде «Прорыв» пояснили, что девушка накануне вышла из дома на улице Корепина и отправилась на работу — в сторону магазина на улице Блюхера.

На ней была удлиненная черная куртка, черные джинсы и зимние ботинки на молнии. У девушки зеленые глаза и рыжие волосы, стрижка — каре. Рост — 165 сантиметров, телосложение спортивное.

До этого сообщалось, что жительница Ревды Свердловской области увлеклась духовными практиками и исчезла.

Волонтеры допустили, что она могла поймать попутку и скрыться или же начала бродяжничать. У родственников нет версий, куда она могла направиться.

Еще раньше в Екатеринбурге 20-летняя девушка пропала после взлома на «Госуслугах».

    Обсудить
