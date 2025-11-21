Россиянка исчезла после взлома на «Госуслугах»

В Екатеринбурге 20-летняя девушка исчезла после взлома на «Госуслугах»

В Екатеринбурге 20-летняя девушка исчезла после взлома аккаунта на «Госуслугах», знакомые допустили, что она могла стать жертвой мошенников. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям издания, россиянка пропала 18 ноября. До этого она поделилась с близкими, что ее аккаунт на «Госуслугах» подвергся взлому.

Подруга горожанки отметила, что сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след девушки. Екатеринбурженка вышла на связь, предположительно, из-за того, что преступники захотели заработать больше денег.

В полиции отметили, что россиянку начали допрашивать.

