Россиянка исчезла после взлома на «Госуслугах»

В Екатеринбурге 20-летняя девушка исчезла после взлома на «Госуслугах»
Сергей Истомин
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Екатеринбурге 20-летняя девушка исчезла после взлома аккаунта на «Госуслугах», знакомые допустили, что она могла стать жертвой мошенников. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям издания, россиянка пропала 18 ноября. До этого она поделилась с близкими, что ее аккаунт на «Госуслугах» подвергся взлому.

Подруга горожанки отметила, что сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след девушки. Екатеринбурженка вышла на связь, предположительно, из-за того, что преступники захотели заработать больше денег.

В полиции отметили, что россиянку начали допрашивать.

До этого сообщалось, что в поселке Октябрьский Свердловской области женщина с затянутыми пеленой глазами ушла из дома ночью и исчезла.

Выяснилось, что слепая каким-то образом смогла покинуть жилище в темное время суток, когда все домочадцы спали.

