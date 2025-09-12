Россиянка с затянутыми пеленой глазами ушла из дома ночью и исчезла

В поселке Октябрьский Свердловской области женщина с затянутыми пеленой глазами ушла из дома ночью и исчезла. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.
По данным издания, 43-летняя россиянка полностью слепая. Жительница Урала проживает в доме с сестрой и ее семьей.
Как выяснил Е1.ru, женщина каким-то образом смогла покинуть жилище в темное время суток, когда все домочадцы спали.
Пропавшая невысокого роста — 160 сантиметров. В день исчезновения она была одета в красную куртку, белые кроссовки и голубые джинсы.
К ее поискам подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что жительница Бурятии заявила в полицию на мужа и после этого пропала. У россиянки трое детей.
Правоохранительные органы начали допрашивать свидетелей и супруга исчезнувшей.