Россиянка с затянутыми пеленой глазами ушла из дома ночью и исчезла

На Урале женщина с затянутыми пеленой глазами ушла из дома ночью и исчезла
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В поселке Октябрьский Свердловской области женщина с затянутыми пеленой глазами ушла из дома ночью и исчезла. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По данным издания, 43-летняя россиянка полностью слепая. Жительница Урала проживает в доме с сестрой и ее семьей.

Как выяснил Е1.ru, женщина каким-то образом смогла покинуть жилище в темное время суток, когда все домочадцы спали.

Пропавшая невысокого роста — 160 сантиметров. В день исчезновения она была одета в красную куртку, белые кроссовки и голубые джинсы.

К ее поискам подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что жительница Бурятии заявила в полицию на мужа и после этого пропала. У россиянки трое детей.

Правоохранительные органы начали допрашивать свидетелей и супруга исчезнувшей.

