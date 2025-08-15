Россиянка заявила в полицию на мужа и после этого пропала

В Бурятии ищут многодетную мать, за день до пропажи заявившую в полицию на мужа

В Бурятии пятые сутки ищут местную жительницу, за день до исчезновения заявившую в полицию на гражданского мужа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе регионального управления МВД России.

По его данным, ночью 11 августа в полицию позвонила женщина с просьбой выселить сожителя. Следственно-оперативная группа приехала по вызову, но дверь никто не открыл. Утром поступило заявление о пропаже россиянки.

Полицейские проверяют адреса, где могла находиться женщина, опрашивают возможных очевидцев, просматривают видео с камер наблюдения по местам следования пропавшей. Известно, что она является матерью троих детей.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего фермера из Рубцовского района Алтайского края, который похитил женщину и приковал ее цепью к дивану ради улучшения показателей работы.