Российский фермер приковал женщину цепью к дивану ради улучшения работы

Фермер с Алтая приковал женщину цепью к дивану, чтобы ее сожитель лучше работал

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего фермера из Рубцовского района, который похитил женщину и приковал ее цепью к дивану ради улучшения показателей работы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, все произошло в начале августа. Фермер приехал к одному из своих работников, который ранее убежал с поля, и усадил его в машину вместе с сожительницей. Пару работодатель привез в дом к другим рабочим, а чтобы мужчина еще раз не сбежал, его возлюбленную он приковал к дивану наручниками и цепью.

Спустя несколько дней женщину освободили сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

Фермера намерены поместить под стражу.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области фермер предстанет перед судом за посадку несуществующего картофеля.