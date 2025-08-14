Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:38, 14 августа 2025Силовые структуры

Российский фермер приковал женщину цепью к дивану ради улучшения работы

Фермер с Алтая приковал женщину цепью к дивану, чтобы ее сожитель лучше работал
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Tinnakorn jorruang / Shutterstock / Fotodom  

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего фермера из Рубцовского района, который похитил женщину и приковал ее цепью к дивану ради улучшения показателей работы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, все произошло в начале августа. Фермер приехал к одному из своих работников, который ранее убежал с поля, и усадил его в машину вместе с сожительницей. Пару работодатель привез в дом к другим рабочим, а чтобы мужчина еще раз не сбежал, его возлюбленную он приковал к дивану наручниками и цепью.

Спустя несколько дней женщину освободили сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

Фермера намерены поместить под стражу.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области фермер предстанет перед судом за посадку несуществующего картофеля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Президент России дал первый комментарий о саммите

    Суд определился с наказанием для блогера Варламова

    Два российских самолета ушли на второй круг из-за птиц

    Россиянин захватил десятки гектаров леса

    Появились данные о расследовании атак беспилотников на Ростов-на-Дону и Белгород

    Россиянам назвали лучшие места для сбора грибов

    В ООН призвали УЕФА отстранить Израиль от турниров

    В ЕС ответили на вопрос об ослаблении санкций против России

    Кэти Перри появилась на публике с сумкой для iPhone за 2,5 миллиона рублей

    Звезда «Ворониных» перестала сниматься в кино из-за тяжелых болезней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости