Херсонский фермер-аферист сел за посадку несуществующего картофеля

Фермер из Херсона попался на афере в 11 миллионов рублей субсидий

В Херсонской области российский фермер предстанет перед судом по делу о мошенничестве на 11 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, 56-летний фермер в конце 2024 года обратился в Министерство агропромышленного комплекса региона с заявлением на получение субсидий с целью возмещения затрат на выращивание картофеля и овощей. На деле же никаких овощей не было. Аферист подделал документы о произведенной закупке удобрений и средств защиты растений.

Афера вскрылась благодаря проведенной региональной прокуратурой проверке.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержан глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко за мошенническую схему с котельными.