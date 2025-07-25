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13:24, 25 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе вскрылась афера с теплом в школах

В Ростовской области задержан глава администрации Миллеровского района Коваленко
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ростовской области задержан глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко за мошенническую схему с котельными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По данным агентства, в сентябре 2022 года Коваленко дал указание главе отдела образования обязать директоров школ и других образовательных организаций заключить договоры эксплуатации газовых котельных без концессионных процедур с компанией ООО «Донтеплоэнерго». В итоге, на период двух отопительных сезонов — с 2022 по 2023 год и с 2024 по 2025 год, муниципальное имущество было передано коммерческой организации безвозмездно.

По информации правоохранителей, экспертная оценка заключила, что таким образом, фигурант причинил ущерб бюджета района в период с 2022 по 2023 год в сумме более 25 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова, обвиняемого по статье о превышении полномочий.

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