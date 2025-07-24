Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:56, 24 июля 2025Силовые структуры

Бывшего вице-губернатора российского региона арестовали

В Москве суд арестовал экс-замгубернатора Челябинской области Богашова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова. Об этом сообщает РИА Новости.

Управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества области Эльдара Белоусова также отправили под стражу. Чиновники обвиняются в превышении полномочий. Они будут находиться в СИЗО до 22 сентября.

Ранее стало известно, что следственные действия связаны с нарушениями при строительстве и вводе в эксплуатацию оздоровительного комплекса в Сосновском районе Челябинской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Халк Хоган. Легендарного усатого рестлера в 1990-х обожал весь мир

    В ЕС предрекли Украине серьезные последствия из-за коррупции в стране

    Тактаров порассуждал о причинах смерти Халка Хогана

    В Германии высказались о планах НАТО на войну с Россией

    Россиянам рассказали о начале супергрибного сезона

    Самому загадочному убийце США вынесли приговор

    Тонкий кал оказался симптомом угрожающего жизни заболевания

    На Украине рассказали о трехэтапном плане свержения Зеленского. Что в него входит и кто за ним стоит?

    Бывшего вице-губернатора российского региона арестовали

    В МВФ заявили о важности независимости центробанков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости