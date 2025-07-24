Бывшего вице-губернатора российского региона арестовали

В Москве суд арестовал экс-замгубернатора Челябинской области Богашова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова. Об этом сообщает РИА Новости.

Управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества области Эльдара Белоусова также отправили под стражу. Чиновники обвиняются в превышении полномочий. Они будут находиться в СИЗО до 22 сентября.

Ранее стало известно, что следственные действия связаны с нарушениями при строительстве и вводе в эксплуатацию оздоровительного комплекса в Сосновском районе Челябинской области.