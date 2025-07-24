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17:23, 24 июля 2025Силовые структуры

Дело бывшего вице-губернатора российского региона получило продолжение

Экс-замгубернатора Челябинской области Богашову предъявлено обвинение
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Бывшему вице-губернатору Челябинской области Александру Богашову предъявлено обвинение. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина обвиняется по статье о превышении полномочий. Вскоре суд рассмотрит вопрос о его аресте.

Ранее стало известно, что среди задержанных по этому делу — управделами губернатора и правительства области Роман Менжинский и министр имущества области Эльдар Белоусов. Следственные действия связаны с нарушениями при строительстве и вводе в эксплуатацию оздоровительного комплекса в Сосновском районе.

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