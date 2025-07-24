Дело бывшего вице-губернатора российского региона получило продолжение

Экс-замгубернатора Челябинской области Богашову предъявлено обвинение

Бывшему вице-губернатору Челябинской области Александру Богашову предъявлено обвинение. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина обвиняется по статье о превышении полномочий. Вскоре суд рассмотрит вопрос о его аресте.

Ранее стало известно, что среди задержанных по этому делу — управделами губернатора и правительства области Роман Менжинский и министр имущества области Эльдар Белоусов. Следственные действия связаны с нарушениями при строительстве и вводе в эксплуатацию оздоровительного комплекса в Сосновском районе.