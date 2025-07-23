ФСБ задержала бывшего вице-губернатора российского региона

В Челябинской области задержали экс-замгубернатора Богашова

ФСБ и Следственный комитет России (СКР) задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова и его экс-подчиненных. Об этом сообщает URA.RU.

Среди задержанных управделами губернатора и правительства области Роман Менжинский и министр имущества области Эльдар Белоусов. Следственные действия связаны с нарушениями при строительстве и вводе в эксплуатацию оздоровительного комплекса в Сосновском районе.

Процессуальный статус задержанных не уточняется.

Ранее стало известно, что сумма ущерба по делу вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко составила 818,8 миллиона рублей.