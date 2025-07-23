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09:55, 23 июля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала бывшего вице-губернатора российского региона

В Челябинской области задержали экс-замгубернатора Богашова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

ФСБ и Следственный комитет России (СКР) задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова и его экс-подчиненных. Об этом сообщает URA.RU.

Среди задержанных управделами губернатора и правительства области Роман Менжинский и министр имущества области Эльдар Белоусов. Следственные действия связаны с нарушениями при строительстве и вводе в эксплуатацию оздоровительного комплекса в Сосновском районе.

Процессуальный статус задержанных не уточняется.

Ранее стало известно, что сумма ущерба по делу вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко составила 818,8 миллиона рублей.

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